Koniec ferii zimowych w Wielkopolsce. Kiedy uczniowie wracają do szkół?

Kiedy przypadną kolejne przerwy?

Już za nieco ponad miesiąc na uczniów czeka kolejny - krótszy niż ferie - czas przerwy od zajęć szkolnych. Przerwa świąteczna w tym roku przypadnie od 28 marca do 2 kwietnia 2024 r.

Kolejne wolne to majowe święta: 1 maja (środa) - Święto Pracy, dzień wolny od lekcji oraz 3 maja (piątek) - Święto Konstytucji, wolny od zajęć. 2 maja (czwartek) natomiast to dzień, w którym dyrektorzy będą mogli wykorzystać godziny dyrektorskie. Jest to częsta praktyka, dlatego prawdopodobnie większość uczniów ten dzień spędzi poza szkołą.

Licealiści mogą też liczyć na odwołanie zajęć z powodu tegorocznej matury, która przypadnie w dniach 6-8 maja. 30 maja (czwartek) przypadnie Boże Ciało, co dla wszystkich uczniów oznacza wolne od lekcji.