Korki pod Poznaniem! Samochód potrącił pieszą na DK92. Policja komentuje Chrystian Ufa

Policja zdementowała plotki, jakoby kierowca miałby oddalić się z miejsca wypadku. Andrzej Banaś/zdjęcie ilustracyjne

Na drodze DK92 w kierunku Pniew doszło do potrącenia pieszej, co spowodowało duże korki pod Poznaniem. Poszkodowana kobieta została niezwłocznie przetransportowana do szpitala.