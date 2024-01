Ciężarówka uderzyła w słup w Poznaniu. Tworzą się ogromne korki!

- Na ul. Żeromskiego sytuacja jest zła: korkuje się pas od Dąbrowskiego do Wawrzyńca, bo tam leży na skrajnym prawym zwalony wielki maszt - słup z tablicami drogowymi. Nie wiem, czy wiatr go nie zwalił, w każdym razie wygląda niesamowicie. Oba pasy na wprost korkują się, wolniejszy jest tylko lewoskręt w Wawrzyńca. W drugą stronę, od Wawrzyńca do Dąbrowskiego, stoi na lewym pasie samochód Remondis, rozbity przód, korek mniejszy, ale też czynne są tylko dwa z trzech pasów - informuje nas jeden z czytelników Głosu Wielkopolskiego.