Koronawirus. W środę, 5 maja, potwierdzono 367 nowych zakażeń w Wielkopolsce, w kraju - 3 896. Zmarło 267 osób

AZS UAM Poznań chce sięgnąć po podwójną koronę. Podopieczne Wojciecha Weissa mają w tym sezonie patent na Rekord Bielsko-Biała

AZS UAM Poznań awansował do turnieju Final Four Pucharu Polski po pokonaniu w hali na Morasku Rekordu Bielsko-Biała 4:0 (0:0). Z tą samą drużyną mierzyły się w drodze po niedawno zdobyty tytuł mistrza Polski. W tym sezonie podopieczne Wojciecha Weissa chcą sięgnąć po podwójną koronę i niewykluczone, że będą miały taką szansę w dniach 22-23 maja przed swoimi kibicami, bo poznański klub ubiega się o organizację Final Four.