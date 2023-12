Kościół czy centrum handlowe? Gdzie najlepiej kupić opłatek na wigilijny stół?

Jak wygląda proces tworzenia opłatka?

Czy z perspektywy wiary ma to znaczenie skąd mamy opłatek?

Nie ma znaczenia, skąd pochodzi opłatek, ale ma znaczenie czy jest on poświęcony. Taką pewność mamy tylko gdy nabywamy go w kościele.

Jeśli chcesz pomóc, weryfikuj dla jakiej organizacji pracują aniołki

W poznańskiej galerii King Cross spotykam dwa aniołki, które sprzedają opłatki i sianka z ramienia Stowarzyszenia Żurawinka dla dzieci i dorosłych z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym – jest to organizacja non profit. Na pytanie czy opłatki są poświęcone słyszę odpowiedź ,,nie wiem’’. Pytam: czy dziewczyny zarabiają na sprzedawaniu opłatków, dostaję odpowiedź: ,,na to pytanie nie odpowiem’’.

Na profilu na Facebooku stowarzyszenia można zobaczyć praktycznie codzienne posty wraz z dokumentacją zdjęciową z akcjami, jakie organizuje Żurawinka. Jeżeli nie zależy nam, by opłatek był poświęcony i zdecydujemy się kupić opłatek w galerii handlowej z intencją przeznaczenia pieniędzy na pomoc potrzebującym, warto zawsze zweryfikować czy dana organizacja istnieje, komu i w jaki sposób pomaga.