Koszykarki Enei AZS Politechniki wygrały z najsłabszą ekipą i myślami są już przy play-off. Koszykarze Enei Basket przegrali zacięty bój

Akademiczki rozpoczęły mecz niemrawo i przez pierwsze trzy minuty nie trafiły ani razu do kosza. Przebudzenie było jednak równie szybkie jak początkowy przestój. Po pierwszej kwarcie podopieczne Wojciecha Szawarskiego prowadziły 28:20 i było widać, że mają już mecz pod kontrolą. Do końca pierwszej połowy obserwowaliśmy więc radosny basket rzadko kiedy przeplatany faulami i zespołowymi akcjami.

Dlatego już we wtorek zmierzy się na wyjeździe, w decydującej fazie sezonu, w rywalizacji do dwóch zwycięstw z drugim zespołem elity, czyli Eneą AZSAJP Gorzów. Do drugiego starcia obu drużyn dojdzie w czwartek w hali PP na Piotrowie. Zdecydowanym faworytem do awansu będą gorzowianki, więc dla niektórych sporym zaskoczeniem mogła być sobotnia wizyta w stolicy Wielkopolski trenera Enei AZS AJP, Dariusza Maciejewskiego.

– Poznańskie akademiczki grają niewygodną, trochę szaloną koszykówkę. Obserwacja rywalek na pewno się przyda, choć nie mogła ona być pełna, bo niektóre zawodniczki wyraźnie były oszczędzane na mecz z nami – zauważył szkoleniowiec pracujący w ekstraklasie z jednym zespołem od 20 lat.