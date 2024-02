Koszykarze Enei Basketu lepsi od akademików z Krakowa. Poznaniacy odnieśli 11 zwycięstwo w sezonie, ale w końcówce trochę się pogubili

Czwarta część meczu rozpoczęła się od serii 5:0 poznaniaków. Nadzieję krakowianom próbował przywracać Kaheem Ransom, ale Amerykanin ewidentnie nie miał swojego dnia, jeśli chodzi o skuteczność rzutową. Trafiał za to z linii rzutów osobistych i na niespełna trzy minuty przed końcem goście zmniejszyli straty do 9 oczek. Wtedy zaczęło się robić nerwowo. Goście zdobyli 4 szybkie punkty, Ransom dołożył kolejne dwa po lay-upie i przewaga Basketu wynosiła już jedynie 3 punkty. Na szczęście goście dopuścili się dwóch strat w ostatniej minucie meczu, co pomogło naszej drużynie utrzymać prowadzenie i zwyciężyć 85:78.

– Najważniejszą informacją jest to, że wygraliśmy i że hala znów się zapełniła. To pokazuje, że mamy dla kogo grać, mamy dla kogo walczyć. Kluczowe jest to, że dopisujemy do tabeli 2 punkty, a zwycięstw z drużynami z naszego zasięgu i tych, które plasują się niżej, potrzebujemy najbardziej – przekonywał trener Przemysław Szurek.

Z kolei Marcin Dymała mówił o tym, że jego drużyna niepotrzebnie zafundowała sobie emocje w końcówce spotkania.

– Na pewno nie poszła ona do końca po naszej myśli, powinniśmy lepiej ją rozegrać, aczkolwiek zespół z Krakowa nie miał nic do stracenia. Ich pułapki defensywne przyniosły zamierzony efekt – przechwycili kilka piłek. My nie trafiliśmy kilku rzutów i było nerwowo – mówił kapitan poznaniaków.

I liga koszykarzy: Enea Basket Poznań – AZS AGH Kraków 85:78 (26:21, 25:16, 19:20, 15:21)

Enea Basket: Dymała 24, Randolph 19, Adamczyk 11, Andrzejewski 9, Fraś 7, Paczkowski 6, Stankowski 5, Kulis 4.

Najwięcej dla AZSAGH: Ransom 28, Mąkowski 16, Palmowski 9.

Inne wyniki: Niedźwiadki Przemyśl – Żak Koszalin 85:88,Enea Astoria Bydgoszcz – Miasto Szkła Krosno 61:69, Kotwica Kołobrzeg – Politechnika Opolska 80:77, GKS Tychy – Górnik Wałbrzych 88:96, Decka Pelplin – AZS AWF Katowice 85:86;

I liga koszykarek: Basket Ostrovia – Widzew Łódź 62:67 (8:12, 14:14, 15:18, 19:12, dogrywka 6:11)

Najwięcej dla Basketu: Dekert 22, Zaremba 11, Wojtysiak 10.