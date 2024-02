Most Dworcowy także będzie w remoncie

Krajobraz księżycowy na Alei Niepodległości

Nasza wizja lokalna na miejscu potwierdziła te słowa. Nawierzchnia, zwłaszcza w okolicy skrzyżowania z ulicą Składowa jest w fatalnym stanie. Dziury w niej są liczne i trudno jest je ominąć samochodem bez wpadania w nie. Wiać tam ślady po licznych łatach, którymi próbowano nawierzchnię naprawić. To już jednak w tym miejscu stało się niewystarczające.

Na dziury w poznańskich ulicach kierowcy narzekają od kilkunastu dni. Odsłoniła je dodatnia temperatura panująca w mieście pomimo zimy. ZDM sukcesywnie stara się naprawiać ubytki w jedniach, jednak są miejsca, w których to może okazać się niewystarczające.

Będzie kolejny remont w centrum Poznania

W odpowiedzi administrator profilu ZDM poinformował ją, że latem jest planowany remont nawierzchni. Do jego rozpoczęcia zostaną jednak przeprowadzone bieżące naprawy. Sam remont obejmie swym zasięgiem wymianę nawierzchni ulicy pomiędzy skrzyżowaniami z ulicą Taylora/Składową a ulicą Niezłomnych. Zniszczona nawierzchnia zostanie sfrezowana. Jej miejsce zastąpi nowy asfalt.

Remont ten jest podyktowany złym stanem torów w tym miejscu. Są one mocno wyeksploatowane, ponieważ podczas remontu centrum musiały one obsłużyć sporą część ruchu tramwajów skierowanych na objazdy. Na konieczność wykonania tych prac wskazywali sami motorniczy.

Prace rozpoczną się 22 czerwca, a ich zakończenie jest planowane na 25 sierpnia. Utrudnienia spotkają także kierowców, ponieważ wyłączony z ruchu będą przejazdy przez torowisko.

Jak informowaliśmy wielokrotnie, w ubiegłym roku kilkakrotnie doszło do wykolejenia tramwajów w tym miejscu. Zaowocowało to koniecznością przeprowadzenia kilku awaryjnych napraw, które skutkowały przewróceniem do góry nogami tras aż ośmiu linii tramwajowych.

