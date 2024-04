Kryminalne wiadomości z Poznania - 25.04.2024. Najnowsze wypadki, pobicia, włamania, kradzieże

Nasz kolega asp. szt. Krzysztof Haupt pokazuje, że niemożliwe staje się możliwe💪Dzięki długim, niekiedy bardzo ciężkim treningom osiąga znakomite wyniki w różnych dziedzinach sportu. Maratony rowerowe, biegowe, sporty siłowe, a nawet, stające się coraz popularniejsze wbieganie po schodach🏃‍♂️ Liczby robią wrażenie... 🥈miejsce w Mistrzostwach Polski służb mundurowych, 9️⃣ miejsce w Everest Run Skyliner pokonując 12 000 metrów przewyższenia, 📌 Ultramaraton rowerowy w Beskidach Zdrój pokonując 630 km w 51 godzin i 34 minuty, bez snu, 📌 Maraton rowerowy Północ - Południe z Helu do Zakopanego, gdzie w ciągu 60 godzin, przesypiając łącznie tylko 45 minut pokonał łącznie 1001 km🫣 📌 Największym wysiłkiem okazał się Maraton dookoła Polski, gdzie ruszając z gór w Świeradowie Zdrój aż do Przemyśla, pokonując m.in. wszystkie pasma polskich gór przemierzył dystans 1200 km w ciągu 90 godzin z trzema godzinami snu. To tylko jedne z wielu jego osiągnięć... a będzie ich zapewne więcej🙂 Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów🏆 Polska Policja