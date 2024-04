Kryminalny Poznań 17.04.2024. Kradzieże, pobicia, wypadki. Tak żyje miasto

⚠️UWAGA⚠️ ✅Mężczyzna został odnaleziony cały i zdrowy. Dziękujemy za wszystkie udostępnienia✅ Ostatni raz widziany był 12.04.br. ok. godz. 16.00 przy ul. Rawickiej w Poznaniu i do chwili obecnej nie skontaktował się z bliskimi. Zaginiony ma 49 lat, ok. 165 cm wzrostu, szczupłą sylwetkę, włosy ciemne, krótkie. W chwili zaginięcia ubrany był w granatowe spodnie, bluzę oraz kurtkę z kapturem, buty sportowe. Posiada plecak koloru ciemno-brązowego. ❗️Osoby, które znają jego miejsce pobytu lub mają informacje mogące pomóc w ustaleniu tego, gdzie aktualnie przebywa prosimy o kontakt z policjantami z Komisariatu Policji Poznań - Nowe Miasto pod nr tel. 4777 123 11 lub 112! Komisariat Policji Poznań - Nowe Miasto