Kryminalny Poznań 30.06.2024. Kradzieże, pobicia, wypadki. Tak żyje miasto

Dzień dobry w ten sobotni poranek☀️ Poznajcie Małgosię i Zuzię. Wraz z Rodzicami w ramach aukcji WOŚP, za 1625 zł wylicytowali voucher na dzień spędzony w siedzibie Ogniwa Konnego Komenda Miejska Policji w Poznaniu. Pierwsze spotkanie odbyło się w Komendzie Wojewódzkiej, gdzie z rąk mł. insp. Violetty Mójty, Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu odebrali dedykowany voucher. A później? Oj działo się😀 Nie mogło być inaczej, dziewczyny to zapalone miłośniczki jeździectwa i widać było od razu, że konie to ich miłość🥰Na początek rozmowa i spotkanie z policjantami, poznanie ich pracy od kuchni. Chwila rozmowy i już było widać, że pracują tu ludzie z pasją, którzy kochają swoją pracę. Następnie wizyta w stajni, przywitanie się z każdym policyjnym koniem🐎 Każdy miłośnik koni potwierdzi, że tego klimatu nie da się podrobić. Nasza Rodzinka mogła z bliska przyjrzeć się szkoleniu jakie odbywają policjanci Ogniwa Konnego przygotowując się do służby. Po pokazie szkolenia Zuzia i Małgosia same mogły wcielić się w rolę policjantów i spróbować swoich sił na służbowych koniach. Jak same mówiły, to nie zapomniane uczucie, a uśmiechy i emocje towarzyszące im podczas jazdy tylko to potwierdzały😊Dodatkowo odwiedził nas Pluton Przewodników Psów Służbowych, który wraz ze swoimi czworonożnymi Przyjaciółmi zrobili naprawdę ciekawe show🐕 Tak, to był naprawdę udany i piękny dzień, mamy nadzieję, że się zobaczymy niebawem😌 📸 Mł. asp. Łukasz Kędziora