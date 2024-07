Kryminalny Poznań 2.07.2024. Kradzieże, pobicia, wypadki. Tak żyje miasto

5 lipca w godzinach 13:00-18:00 policyjni wodniacy organizują Dzień Otwarty w Komisariacie Wodnym Policji w Poznaniu. W trakcie wydarzenia odwiedzający będą mogli zobaczyć pracę policjantów i poznać specjalistyczny sprzęt, który funkcjonariusze wykorzystują w służbie na wodzie, a także dowiedzieć się, jak wygląda proces rekrutacji do policyjnych wodniaków. Odwiedzający poznański komisariat będą mieli okazję zobaczyć miejsca, do których nikt spoza policji na co dzień nie ma dostępu oraz zapoznać się z codzienną pracą funkcjonariuszy Komisariatu Wodnego Policji w Poznaniu. Dla uczestników przygotowano stoisko informacyjne dotyczące procesu rekrutacji do Policji oraz pokaz sprzętu policyjnego, wykorzystywanego na co dzień przez funkcjonariuszy w służbie na wodzie. https://wielkopolska.policja.gov.pl/wlk/aktualnosci/255158,Zostan-policyjnym-wodniakiem.html