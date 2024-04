Ile osób przyjeżdża do pracy do Poznania?

Ponad 100 tysięcy osób zadeklarowało w Narodowym Spisie Powszechnym, że pracuje w Poznaniu, ale w nim nie mieszka. To czwarty najwyższy wynik w Polsce, po Warszawie, Krakowie i Katowicach. To też o nieco ponad 20 tys. więcej, niż w 2016 r. - wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Dla porównania tylko 40 tys. mieszkańców Poznania deklaruje, że pracuje poza granicami miasta.

W całym kraju do pracy w innej gminie (powiecie, województwie) dojeżdża wg GUS 5,2 mln Polaków. To o blisko 60 proc. więcej niż w 2016 r. Z jednej strony to wynik malejącego w tym okresie bezrobocie, rosnącej suburbanizacji, ale też zdecydowanie bardziej powszechnej pracy on-line.