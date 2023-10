Lech - Jagiellonia 3:3. Dwa gole Ba Louy i trafienie Ishaka nie pomogły. Kolejorz zremisował wygrany mecz. Zobacz oceny

Wszystko, co udało się zrobić Lechowi Poznań do 54 minuty, kiedy Ba Loua zdobył trzecią bramkę, zaprzepaścili obrońcy, którzy kompletnie pogubili się, gdy Jagiellonia ruszyła do odrabiania strat.

Kolejorz miał okazję zrównać się punktami ze Śląskiem, ale tej okazji nie wykorzystał.

Jagiellonia pokazała w Poznaniu charakter, Kolejorza w końcówce "odcięło od prądu". Trudno uwierzyć w to co się wydarzyło przy Bułgarskiej, ale niestety to wina też trenera, który wcześniej bagatelizował straty bramek po banalnych błędach.