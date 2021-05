Lech Poznań będzie aktywny w maju na rynku transferowym. Na celowniku Kolejorza jest Jesus Jimenez z Górnika Zabrze, ale nie tylko

Jako pierwszy o temacie transferu 27-letniego Hiszpana do Lecha napisał Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl. Kolejorz mocno zainteresował się piłkarzem, który ma rok do końca kontraktu, a w tym sezonie w 30 meczach (puchar+liga) strzelił 15 goli i zaliczył 3 asysty. Jimenez błysnął znowu w piątek, bo w meczu z Jagiellonią (3:1) strzelił dwa gole i zaliczył asystę, dzięki czemu najprawdopodobniej zostaje piłkarzem przedostatniej kolejki PKO Ekstraklasy w sezonie 2020/21.

Hiszpan łącznie przez trzy sezony występów w Polsce strzelił 32 gole i zanotował 20 asyst. Lechowi podoba się ten zawodnik, bo może występować na kilku pozycjach w ataku. Dodatkowo Tomasz Włodarczyk napisał o tym, że piłkarza na transfer namawiają inni piłkarze z tych rejonów świata przy Bułgarskiej, a więc Dani Ramirez i Pedro Tiba. Udało nam się potwierdzić tę informację, że jest prawdziwa. Piłkarz, który ma rok do końca kontraktu, miałby kosztować Lecha ok. 700-800 tys. euro.

– Intensywnie pracujemy z działem skautingu. Została mi przedstawiona pokaźna lista zawodników, której się przyglądam. Trzeba dać drużynie impuls pod względem jakości oraz nowej siły mentalnej. Być może po sezonie uda mi się jeszcze obejrzeć jakieś mecze. Chcę wykorzystać możliwości klubu, choć wiadomo, jakie są obecnie kłopoty z podróżowaniem. Czeka nas wiele pracy, by wyselekcjonować jak najlepszych piłkarzy. Musimy wspólnie wykonać świetną pracę. To będzie miało ogromny wpływ na kolejny sezon i na to, czy uda nam się spełnić oczekiwania, zbudować drużynę, która skutecznie będzie bić się o mistrzostwo Polski - mówił w piątek trener Maciej Skorża.

Również portal meczyki.pl, a wcześniej portal pilkarskiswiat.com podawał, że to nie jedyny piłkarz Górnika Zabrze, który mógłby trafić do Lecha Poznań. Mowa o Eriku Janży. To 27-letni Słoweński lewy obrońca, który w 30 meczach tego sezonu (liga+puchar) zanotował 4 asysty. Słoweniec miałby zastąpić Wasyla Krawecia i ewentualnie Tymoteusza Puchacza, który według Damiana Smyka, dostał zgodę na odejście z klubu. Lewonożny obrońca może także grać wyżej jako lewoskrzydłowy. Kontrakt Janży wygasa z końcem sezonu, ale ma on zostać automatycznie przedłużony (klauzula liczby rozegranych minut) o kolejny sezon. Wtedy za zawodnika Lech musiałby zapłacić ok. 200-300 tysięcy euro.

Miejmy tylko nadzieję, że branie zawodników z Górnika Zabrze nie spowoduje... grania jak Górnik Zabrze, który z Lechem może podać sobie ręce jako największe rozczarowania w lidze w 2021 roku.

