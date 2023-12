Lech Poznań odkrywa karty. Poznaliśmy sparingpartnerów podczas zimowego obozu Bartosz Kijeski

Piłkarze Lecha Poznań obecnie przebywają na urlopach po zakończonej rundzie jesiennej. Niebiesko-Biali do zajęć powrócą 8 stycznie, kiedy to rozpoczną przygotowania do drugiej części sezonu. Kolejorz opublikował dokładny "rozkład jazdy" oraz sparingpartnerów, z jakimi przyjdzie im się mierzyć podczas zimowego obozu. Wiemy, że poznaniacy rozegrają łącznie cztery mecze kontrolne.