Lech Poznań: Paweł Wszołek z Legii Warszawa na liście życzeń Kolejorza, ale jest zagraniczny konkurent

Maciej Skorża szuka wzmocnień dla Lecha Poznań. Zrezygnował z urlopu, by przyglądać się kandydatom do gry w Kolejorzu i oceniać ich przydatność do zespołu.

– Czeka nas intensywny czas skautingu. Skauci dostarczyli mi rankingi zawodników na poszczególnych pozycjach i teraz analizujemy tę listę. Czeka nas intensywna praca, bo każda formacja wymaga świeżej krwi i każdą będziemy chcieli wzmocnić – mówił szkoleniowiec Kolejorza.

Paweł Wojtala podsumowuje nieudany sezon Lecha Poznań: