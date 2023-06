Lech Poznań poznał rywala w eliminacjach LKE. To zespół z Litwy

Żalgiris to ekipa międzynarodowa. Są tam piłkarze pochodzący Martyniki, Nigerii, Holandii, Chorwacji, Algierii, Francji, Japonii, Hiszpanii i Austrii.

Klub jednak znany jest przede wszystkim ze swojej drużyny koszykarskiej. To stąd do NBA trafił słynny Arvydas Sabonis, a teraz graczem Sacramento jest jego syn Domantas. W tym sezonie, miesiąc temu w Kownie był finał Final Four Euroligi. Wygrał Real Madryt. Gospodarze się nie zakwalifikowali, bo nie sprostali Barcelonie, ale to zespół z czołówki Starego Kontynentu.

Najlepszymi strzelcami piłkarskiego zespołu są Florian David, były gracz, Grenoble Foot 38 i Xabi Auzmendi, wychowanek Realu Sociedad.

Kadrę drużyny portal transfermarkt.de wycenia na 5,9 mln euro.