Lech Poznań UAM rozpoczął przygotowania do rundy wiosennej. "Chcemy w sparingach z tymi mocnymi zespołami skupić się bardziej na taktyce"

- Wróciliśmy w dobrych humorach, dziewczyny są stęsknione za graniem, a my jako sztab też chcieliśmy już działać. Trenujemy normalnie, mimo że pogoda tego nie ułatwia, to nie chcemy niczego zwalać na warunki, bo każdy ma takie same. Podchodzimy bardzo taktycznie do zajęć, chcemy się skupić na poszczególnych pozycjach. Mamy przygotowane analizy wideo nie tylko formacji, ale również indywidualne, żeby zawodniczki wiedziały kiedy i co powinny robić