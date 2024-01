Sprawdzian zaliczony na "piątkę". Skrzydłowy Lecha Poznań rozegrał ostatni mecz przed Pucharem Azji

Rozpoczęcie tegorocznego Pucharu Azji dla Reprezentacji Iranu, która będzie gościć w Katarze, odbędzie się w niedzielę 14 stycznia w meczu z Palestyną. Kolejnym przeciwnikiem drużyny selekcjonera Amira Ghalenoeiego będzie Hongkong (19 stycznia), a cztery dni później, 23 stycznia, zmierzą się ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi w ostatnim meczu fazy grupowej. Irańczycy są uważani przez bukmacherów za jednego z głównych kandydatów do zwycięstwa w całym turnieju.

Dla Iranu spotkanie z Indonezją było drugim i zarazem ostatnim meczem przed zbliżającym się Pucharem Azji, który w najbliższy piątek (12 stycznia) rozpocznie się na katarskich boiskach. Ekipa Aliego Gholizadego spisała się na "piątkę" gromiąc przeciwników 5:0 (3:0). Skrzydłowy Kolejorza zameldował się na boisku po przerwie. Dla 27-latka był to 32. występ w narodowych barwach.

Jeśli udałoby się Iranowi dotrzeć do finału, oznaczałoby to, że Ali Gholizadeh nie tylko nie weźmie udziału w przygotowaniach do rundy wiosennej, ale także opuści pierwsze spotkania w ekstraklasie. Lech wznowi sezon 10 lutego, a przeciwnikiem Niebiesko-Białych będzie Zagłębie Lubin.