Trener Lecha Poznań o swojej kadrze: Jeden duży "transfer" już przeprowadziliśmy

W planach Mariusz Rumaka bardzo ważną rolę ma odgrywać Bartosz Salamon.

– Powrót Bartka jest jak duży transfer. Można więc powiedzieć, że taki już przeprowadziliśmy. Przez trzy lata prowadziłem go w młodzieżowych drużynach Lecha i teraz znów się potykamy. Dobrze znam jego i jego rodzinę, ciszę się, że znów możemy razem pracować. Co do wzmocnień, to dajemy sobie czas, by przyjrzeć się tej drużynie. To okienko transferowe jeszcze trochę potrwa. Filip Dagerstal i Adriel ba Loua za niedługo dołączą do nas, więc mamy bardzo szeroką kadrę