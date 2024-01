Adepci Lecha Poznań powrócili do treningów. Jest kilka istotnych zmian! Bartosz Kijeski

Młodzi piłkarze Lecha Poznań U19 w tym sezonie bronią tytułu najlepszej drużyny w kraju Adam Jastrzębowski

Lech Poznań powraca do treningów. Co prawda na razie dotyczy to zespołów młodzieżowych, jednak jest to znak, że piłkarska wiosna powoli budzi się do życia. Juniorów starszych i młodszych czeka intensywny okres przygotowawczy do wznowienia rozgrywek w Centralnej Lidze Juniorów. Szczególnie ekipę U19, która będzie bronić nie tylko pierwszego miejsca w lidze, ale także tytułu wywalczonego przed sezonem.