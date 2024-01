Trener Lecha Poznań Mariusz Rumak: Czeka nas wiosną 18 finałów

Lech Poznań do wiosennych rozgrywek przystępuje z nowym sztabem szkoleniowym. Po zwolnieniu Johna van den Broma, obowiązki Holendra przejął Mariusz Rumak, który jeszcze w grudniu zdołał skompletować zespół swoim współpracowników. Pomagać mu będą Rafał Janas oraz Grzegorz Wojtkowiak.

- Wszyscy są pełni zapału do pracy. Obok siebie mam dwóch Mistrzów Polski – Rafał Janas zdobywał z Lechem tytuł jako trener, Grzegorz Wojtkowiak jako piłkarz. Jestem szczęśliwy, że udało nam się zbudować tak mocny, merytoryczny sztab. To, co dzieje się w pokoju trenerów, to serce się raduje. Cieszę się, że z takimi ludźmi mogę pracować