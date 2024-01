Koniec przerwy świąteczno-noworocznej. Piłkarze Lecha Poznań powrócili do treningów. Przywitał ich tęgi mróz Bartosz Kijeski

Po 23 dniach przerwy piłkarze Lecha Poznań powrócili do gry. Jak na razie tylko do treningów, jednak to pierwszy krok w drodze do zdobycia trofeów. Poznaniacy będą mieli ponad cztery tygodnie na to, aby doszlifować swoją formę. Podczas pierwszych zajęć panował siarczysty mróz, a nowy-stary trener Mariusz Rumak nie mógł skorzystać ze wszystkich piłkarzy. Kogo zabrakło na poniedziałkowych zajęciach?