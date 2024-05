Koleje Wielkopolskie uruchomią dodatkowe połączenia na Paradę Parowozów w Wolsztynie

Parada Parowozów

Malowniczy Wolsztyn słynie z jedynej takiej w Europie – ostatniej parowozowni, obsługującej regularne połączenia pasażerskie na liniach normalnotorowych. 4 maja przez cały dzień wielkopolanie będą mogli podziwiać Paradę Parowozów, a podczas niej zaprezentowane zostaną zabytkowe lokomotywy, które specjalnie na tę okazję przyjadą do parowozowni z różnych zakątków Europy. Parada wyruszy o godz. 13.45, wieczorem jednak o godz. 21 odbędzie się wyjątkowe widowisko „Światło - Para - Dźwięk” z wielobarwnym oświetleniem, laserami i muzyką, które potrwa do północy. Biletu wstępu na Paradę Parowozów: 30 zł – ulgowy, 50 zł – normalny, dzieci do 7 roku życia bezpłatnie. Bilety na widowisko “Światło – Para – Dźwięk”: 20 zł ulgowy, 30 zł – normalny, dzieci do 7 roku życia bezpłatnie.