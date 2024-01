Ubogo na skrzydłach

15 stycznia podopieczni trenera Mariusz Rumaka rozpoczną przygotowania do rundy wiosennej, trenując w tureckim Belek. Z całą pewnością, szkoleniowiec Lecha Poznań przez cały okres zgrupowania nie będzie mógł skorzystać z usług Irańczyka, Aliego Gholizadeha. Będzie on jednym z kilku skrzydłowych, których zabraknie podczas zimowych przygotowań. Kolejnymi są Filip Wilak, który uda się na wypożyczenie do Ruchu Chorzów, a także kontuzjowany Adriel Ba Loua. Lista bocznych pomocników podczas najbliższych zgrupowań wydaje się być bardzo krótka.