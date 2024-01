Piłkarz Lecha Poznań w szerokiej kadrze na Puchar Azji. Opuści przygotowania do sezonu?

Ali Gholizadeh otrzymał powołanie do szerokiej kadry reprezentacji Iranu na zbliżające się mistrzostwa Azji. Ten rozpocznie się 12 stycznia, a finał zaplanowano na 10 lutego. Oznacza to, że skrzydłowy Lecha Poznań opuści zimowe przygotowanie do rundy wiosennej. Prawdopodobnie Irańczyk nie będzie też dostępny dla Mariusza Rumaka podczas pierwszego spotkania, kiedy to przeciwnikiem Kolejorza będzie Zagłębie Lubin.

Reprezentacja Iranu rozpocznie tegoroczny Puchar Azji (gospodarzem jest Katar) w niedzielę 14 stycznia od spotkania z Palestyną. Następnym przeciwnikiem Amira Ghalenoeiego będzie Hongkong (19 stycznia), natomiast cztery dni później w ostatnim grupowym pojedynku zmierzą się ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi (23 stycznia). Irańczycy są typowani przez bukmacherów jako jeden z głównych faworytów do zwycięstwa w całym turnieju. Zobacz też: Gwiazda Lecha Poznań na celowniku OGC Nice. Będzie transfer?

Piłkarz Lecha w szerokiej kadrze na Puchar Azji

Selekcjoner ekipy Iranu powołał 27 zawodników, z czego tylko dla jednego nie znajdzie się miejsce. Wśród powołanych w szerokiej kadrze jest skrzydłowy Lecha Poznań - Ali Gholizadeh, który jest jedną z gwiazd swojej reprezentacji. Co prawda 27-latek praktycznie przez cały rok leczył kontuzję, a w niebiesko-białej koszulce zagrał w 6 meczach łącznie przez 248 minut. To jednak nie przeszkodziło selekcjonerowi Ghalenoeiemu, by zaprosić zawodnika Kolejorza na najbliższy turniej.

Wyjazd Gholizadeha to ogromne wyróżnienie, ale też ogromny problem dla Lecha Poznań. Kolejorz w przyszłym tygodniu, 8 stycznia, rozpocznie przygotowania do rundy wiosennej. Przez pierwsze dni lechici będą trenować na obiektach treningowych przy ulicy Bułgarskiej. Od 15 do 26 stycznia niebiesko-biali przebywać będą na zgrupowaniu w tureckim Belek, gdzie rozegrają trzy sparingi: z Lask Linz, Szachtarem Donieck oraz NK Maribor. Następnie do 8 lutego ponownie będą trenować w Poznaniu. W międzyczasie, bo 3 lutego, spotkają się w ostatnim meczu kontrolnym, kiedy to rywalem Lecha będzie pierwszoligowa Wisła Płock. Do gry o ligowe punkty ośmiokrotny mistrz Polski powróci 10 lutego. Wówczas Kolejorz podejmie na Enea Stadionie Zagłębie Lubin.

Irańczyk opuści zimowe przygotowanie z Kolejorzem

Przez cały ten czas Irańczyk nie będzie dostępny dla Mariusza Rumaka. Będzie on jednym z kilku skrzydłowych, których może zabraknąć podczas zimowych przygotowań. Z pewnością nie będzie Filipa Wilaka, który uda się na wypożyczenie do Ruchu Chorzów. Nie wiadomo, jak potoczy się sprawa z Kristofferem Velde, o którym coraz głośniej mówi się w kontekście odejścia z Lecha. Kontuzjowany jest cały czas Adriel Ba Loua. Także lista bocznych pomocników podczas najbliższych zgrupowań wydaje się być bardzo krótka.

Ali Gholizadeh przybył do Lecha Poznań podczas letniego okienka transferowego. Mówi się, że sprowadzenie 27-latka na Bułgarską to najdroższy zakup Kolejorza w historii. Według nieoficjalnych informacji miał on kosztować włodarzy Lecha ok. 1,8 mln złotych. Niestety przez kontuzje opuścił znaczną część sezonu.

