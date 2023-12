Sensacyjny powrót do Lecha Poznań. Znamy nazwiska asystentów Mariusza Rumaka

Rafał Janas to długoletni asystent Macieja Skorży. Gdy ten objął po raz pierwszy Lecha Poznań, był trenerem młodzieżowej reprezentacji Polski, więc asystentami zostali Tomasz Rząsa i Dariusz Żuraw.

Nowymi asystentami Mariusza Rumaka mają być Grzegorz Wojtkowiak i... Rafał Janas, czyli najbliższy współpracownik Macieja Skorży, z którym pracował w ostatnim czasie w Urawie Red-Diamonds - podał Tomasz Włodarczyk z portalu "Meczyki.pl". Dziennikarz specjalizujący się w sprawach transferowych, sugeruje, że to jasny krok w kierunku powrotu do Lecha Poznań trenera, z którym ostatnio Kolejorz odnosił największe sukcesy.

Zanim Lech Poznań sięgnął po van den Broma, przez kilkanaście dni okresu przygotowawczego Rafał Janas pełnił rolę pierwszego trenera Kolejorza. Po rezygnacji Macieja Skorży wiele wskazywało na to, że to właśnie on będzie nowym trenerem mistrzów Polski. Janas zdradził w jednym z wywiadów, że osoba „wysoko postawiona w klubie” powiedziała mu o chęci sprawdzenia jego umiejętności. Tak się jednak nie stało, po kilku dniach Janas miał zostać zaproszony na rozmowę, podczas której powiedziano mu, że będzie inaczej.