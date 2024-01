50 największych talentów polskiej piłki. To oni będą kosztować miliony!

Seniorska reprezentacja Polski jest obecnie w małym kryzysie. Dużo lepiej radzą sobie młodzieżowe drużyny Biało-Czerwonych. To na te kadry skierowane są oczy kibiców z całego kraju. Wypatrują one piłkarzy, którzy w najbliższych latach będą stanowić o sile naszej drużyny narodowej.

W Polsce nie brakuje talentów, które są rozchwytywane przez największe kluby z całej Europy. Co prawda, to nie jest jeszcze poziom, chociażby Chorwacji, gdzie zawodników sprzedaje się za 20-30 mln euro, jednak coraz więcej zawodników wyjeżdża z naszego kraju za całkiem godne sumy.

Przygotowaliśmy listę 50 najbardziej obiecujących młodych zawodników do rocznika 2005, którzy naszym zdaniem mają szansę zrobić największą karierę i wybić się na międzynarodowych arenach.