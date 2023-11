Lech Poznań wraca do przygotowań w Turcji. Oby pogoda dopisała Maciej Lehmann

W Belek jest pięknie, pod warunkiem, że jest pogoda FOT. ARCHIWUM

Lech Poznań poinformował, że po roku przerwy, gdy wybrał się do Dubaju, wraca, by przygotowywać się do rundy wiosennej w Turcji. Zgrupowanie odbędzie się w Belek i potrwa od 15 do 26 stycznia. W tym czasie wartościowych sparingpartnerów na "Tureckiej Rivierze" nie brakuje, może być jednak problem z pogodą.