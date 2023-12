Legenda światowego karate gościła na seminarium i zawodach w Kostrzynie. Klub Karate Raion zorganizował wspaniałą imprezę

Gwiazdą konferencji, a także zawodów był światowej sławy mistrz karate, specjalista od kumite, którego osiągnięcia są niczym mapa drogowa dla pasjonatów tej sztuki walki.

Christophe Pinna, urodzony w Nicei, to nie tylko legendarny karateka, ale prawdziwa ikona światowych sztuk walki. Jego osiągnięcia w karate są imponujące. Był zdobywcą złotego medalu na MŚ w 1994 roku i licznych innych tytułów, co uczyniło go jednym z najbardziej szanowanych mistrzów na świecie.

Sobotnie szkolenie poprowadzone przez Pinna przyciągnęło ponad 100 uczestników, w tym dzieci, młodzież i dorosłych, chcących czerpać z niezwykłego doświadczenia mistrza. Była to unikalna okazja do nauki od jednej z najwybitniejszych postaci w historii karate.