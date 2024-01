Leszno będzie gospodarzem halowych MP w tenisie. To kolejna wielka impreza w Leszno Tenis Club

Na kortach przy ul. Św. Józefa powinniśmy zobaczyć czołowych reprezentantów naszego kraju, którzy stanowią bezpośrednie zaplecze dla naszych tenisowych gwiazd Igi Świątek, Magdaleny Fręch, Magdy Linette czy Huberta Hurkacza.

– Bardzo prawdopodobny jest występ m. in. Weroniki Falkowskiej, Mai Chwalińskiej, Martyny Kubki. To wśród kobiet. Z kolei w rywalizacji mężczyzn możemy spodziewać się startu: Karola Drzewieckiego, Piotra Matuszewskiego czy zawodników młodszego pokolenia – Martyna Pawelskiego, Jaszy Szajrycha, Szymona Kielana – mówi Rafał Helbik, dyrektor sportowy PZT i jednocześnie dodaje: – Naturalnie sporo zależy od tego, czy zdecydują się na grę w Lesznie, czy jednak na występy w imprezach międzynarodowych, szukając punktów do rankingów WTA i ATP. Wszystko rozstrzygnie się w ciągu najbliższych dni.

Jedno jest pewne. W turnieju zobaczymy reprezentanta gospodarzy Remigiusza Dopierałę, który zagra z „dziką kartą”.

– Mamy ambicję, by w ciągu najbliższych kilku lat zawodnicy Leszno Tenis Klubu znaleźli się w czołowej dziesiątce rankingu PZT kobiet i mężczyzn – zaznacza Leszek Janusz, prezes LTK.