Lewicowa aktywistka chce zostać prezydentą Poznania! Czy kontrowersyjna Maja Staśko ma szansę?

To urodzona we wrześniu 1990 r. w Poznaniu lewicowa aktywistka. Absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie in. Adama Mickiewicza, felietonistka m.in. "Krytyki Politycznej", autorka książek poświęconych kulturze przemocy i gwałtu, weganka, freak-fighterka, ale też kibicka Lecha Poznań, a przynajmniej tak często deklaruje

Sylwia Dąbrowa