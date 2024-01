Choć finał rozpocznie się 28 stycznia, to już teraz można brać udział w aukcjach, które można znaleźć w serwisie Allegro.

W tym roku Orkiestra gra pod hasłem "Płuca po pandemii. Gramy dla dzieci i dorosłych!", a zebrane podczas finału kwoty wesprą oddziały pulmonologiczne, głównie przez zakup sprzętu do diagnozowania, monitorowania i rehabilitacji chorób płuc pacjentów.

Aukcje

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu również 32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Poznańska placówka wystawiła do aukcji trzy ciekawe propozycje! Do akcji przyłączyło się też MPK, Polska Organizacja Turystyczna i wielu innych.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza zaproponował wieczór w Instytucie Obserwatorium Astronomicznego (Wydział Fizyki), a także wiele ciekawych publikacji. MPK Poznań oferuje natomiast przejazdy tramwajem z prezesem MPK. Polska Organizacja Turystyczna we współpracy z FROT, Regionalnymi Organizacjami Turystycznymi i wraz z laureatami konkursu na Najlepszy Produkt Turystyczny zaprasza za to do licytacji pakietu voucherów Podróż szlakiem Certyfikatów Polskiej Organizacji Turystycznej. Poznańskie sztaby także wystawiły swoje oferty. Sprawdź!