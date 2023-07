Liczba bezdomnych w Poznaniu rośnie. Na ulicach jest więcej seniorów, młodych ludzi i kobiet

Osoby w kryzysie bezdomności w Poznaniu

Osoby w kryzysie bezdomności nogą liczyć na wsparcie dostosowane do ich indywidualnych potrzeb, pomoc dzienną, nocną i całodobową, świadczenia pieniężne i niepieniężne (odzież, posiłek, leki), prawo do świadczenia opieki zdrowotnej ze środków publicznych. Poznań dysponuje ponad 300 miejscami w schroniskach, w tym 30 z usługami opiekuńczymi i kilkudziesięcioma w ogrzewalni przy ul. Krańcowej oraz noclegowni przy ul. Borówki. Placówka przy Krańcowej jesienią i zimą pełni funkcję ogrzewalni, natomiast wiosną i latem świetlicy dla osób w kryzysie bezdomności.

Coraz więcej ludzi ląduje na ulicy, a to dopiero początek

- Schroniska są prawie pełne, gdzie w poprzednich latach obłożenie wynosiło w tym czasie ok. 60 proc. To pewnie jest pokłosie tego, że przez dwa lata pandemii nie było eksmisji

- w tym momencie, w okresie letnim mamy 50-60 proc. więcej ludzi niż w analogicznych okresach w poprzednich latach. To ogromny skok. Trudno oszacować, ile to osoby w kryzysie a ile osoby ubogie. Jednym z powodów jest to, że brakuje pracy w budowlance. W sezonie letnim prace budowalne ruszały i mężczyźni tak pracowali. Tych prac w tym momencie nie ma. Słyszymy to też od osób, które prowadzą schroniska, a tym osobom często trudno się przekwalifikować

W poprzednich latach, w analogicznym czasie, na wydawanie jedzenia przychodziło około 100 osób. Teraz rzadko się zdarza, by było mniej niż 150 osób. To nie tylko osoby bezdomne, ale także ubogie, którym nie wystarcza pieniędzy na utrzymanie.

Więcej kobiet wśród bezdomnych

Coraz częściej pojawiają się ludzie z różnych grup społecznych, są także to osoby młode, wychodzące z placówek wychowawczych. Do nich najtrudniej dotrzeć, bo się wstydzą, chcą pozostać poza systemem i strzegą swojej prywatności. Zwiększyła się także liczebność kobiet wśród bezdomnych. Kiedyś stanowiły one ok. 5 proc. Teraz ta wartość podwoiła się. Seniorzy również tracą swoje mieszkania. Nie stać ich często ani na jedzenie, ani tym bardziej na rosnące ceny za mieszkania.