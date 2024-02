Lider defensywy Lecha Poznań z szansą na powrót do reprezentacji Polski. "Nie lekceważyłbym go" Bartosz Kijeski

Od czasu powrotu Bartosza Salamona do składu Lecha Poznań po 8-miesięcznym zawieszeniu przez UEFA, gra Kolejorza w defensywie uległa poprawie. Niezłe występy na początku rundy wiosennej ponownie dają podstawy do tego, aby brać na poważnie kandydaturę 32-latka w kontekście walki o powołanie do reprezentacji Polski. Salamon po ostatnim meczu ze Śląskiem został wybrany do jedenastki 22. kolejki, natomiast eksperci widzą w nim piłkarza, który może pomóc naszej kadrze w walce o wejście na najbliższe mistrzostwa Europy.