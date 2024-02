Warta Poznań może wyrzucić byłego trenera Lecha Poznań. Stawka spotkania jest ogromna

Najbliższy przeciwnik Warty Poznań, mówiąc delikatnie, nie rozpoczął rundy wiosennej najlepiej. Dwa ostatnie mecze zakończyły się blamażami oraz sporą liczbą czerwonych kartek. W przegranym spotkaniu 0:6 z Cracovią przedwcześnie mecze zakończyli Leonardo Rocha (czerwona kartka już 1. minucie meczu) oraz Michał Kaput. w starciu z Pogonią natomiast (0:4) z boiska wyrzucony został Gabriel Kobylak. Tej trójki na pewno nie zobaczymy w Grodzisku Wielkopolskim, bowiem Komisja Ligi wydłużyła ich kary do dwóch oraz trzech meczów.

- Mieli dużo pecha. Z pewnością muszą zaprezentować więcej odpowiedzialności na boisku. Z mojej perspektywy były to sytuacje niefortunne. Ta kartka Rochy, to zdecydowanie pechowe zdarzenie. Nie wydaję mi się także, że Kobylak miał w głowie "a teraz kopnę w szczękę Koulourisa", to raczej nie tak się to odbywało. Finalnie jednak analiza przeciwnika jest trudniejsza, a my skupiliśmy się w większym wymiarze czasowym na naszych rzeczach