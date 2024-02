Likwidacja zadań domowych: Co na ten temat sądzą Polacy? Jest najnowszy raport Emilia Ratajczak

Temat likwidacji prac domowych powraca jak bumerang. Co Polacy myślą na ten temat? Mamy najnowszy raport. Łukasz Kaczanowski

Wkrótce w szkołach nie będzie zadań domowych. Potwierdzają to przedstawiciele rządu. Premier Donald Tusk poinformował, że w klasach 1-3 ich nie będzie wcale, a w klasach 4-8 będą tylko dla chętnych i bez oceniania. Szefowa Ministerstwa Edukacji Narodowej Barbara Nowacka dodała, że rozporządzenie jest już przygotowywane. Co na to Polacy? Znamy najnowszy raport!