LUNA - artystka będzie reprezentować Polskę na Eurowizji

Kim jest Luna?

Luna została wybrana do reprezentowania Polski podczas 68. Konkursu Piosenki Eurowizji, prezentując utwór zatytułowany "The Tower". Wewnętrzne preselekcje zakończyły się wynikiem 34 punktów na korzyść piosenkarki, co pozwoliło jej minimalnie wyprzedzić Justynę Steczkowską. Obecnie artystka cieszy się dużym zainteresowaniem mediów, ale warto zastanowić się, co tak naprawdę wiemy o niej?

Prawdziwe imię i nazwisko tej utalentowanej artystki to Aleksandra Wielgomas. Luna przyszła na świat 28 sierpnia 1999 roku w Warszawie, a jej oficjalny debiut muzyczny miał miejsce w roku 2020. W jednym z wywiadów udzielonych ESKA.pl wyznała:

- Za chwilę będę już miała tylko na imię Luna, ponieważ zmieniam. Tak bardzo poczułam tę energię, że naprawdę jestem tą Luną, że ja się tak w pełni nią czuję. To nie jest moja maska artystyczna.