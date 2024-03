Maltanka wraca na tory! MPK Poznań gotowe na powitanie wiosny

Kolejką Parkową Maltanka można w ciekawy sposób dotrzeć z okolic ronda Śródka do Nowego Zoo, a przy okazji zobaczyć, jak przyroda budzi się do życia po zimie.

Maltanka rozpoczyna sezon 2024

Skład kursuje co godzinę od 10.00 do 17.00. Ze stacji Maltanka będzie odjeżdżał o pełnych godzinach, a odjazdy ze stacji Zwierzyniec zaplanowano 30 minut później (ostatni kurs ze Zwierzyńca o godz. 17.30). Rozkład jazdy dopasowano do godzin otwarcia Nowego Zoo, które w marcu można zwiedzać do godziny 17.00 (kasy czynne są do 16.00).