Manicure francuski - paznokcie w tym stylu zawsze są na topie! [11.04.2024] Adrianna Jackowiak

Francuski manicure to styl malowania paznokci, który charakteryzuje się naturalnym wyglądem i subtelnością. Styl ten został po raz pierwszy wprowadzony we Francji w latach 70. XX wieku i szybko stał się popularny na całym świecie. INSTAGRAM Zobacz galerię (13 zdjęć)

Francuski manicure to stylizacja paznokci polegająca na pomalowaniu końcówek paznokci na biało lub kremowo, a reszty płytki paznokcia lakierem bezbarwnym lub o delikatnym różowym odcieniu. Ten klasyczny i elegancki styl manicure jest bardzo popularny, ponieważ pasuje do każdej okazji, od codziennych zajęć po eleganckie wydarzenia. Jeżeli cenisz sobie estetyczne rozwiązania stylizacji paznokci, koniecznie wejdź do naszej galerii zdjęć i zapoznaj się z inspiracjami manicure w stylu francuskim.