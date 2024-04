Matczyna emerytura 2024: wyższe świadczenie dla kobiet z minimum czwórką dzieci [24.04.2024]

Matczyna emerytura 2024: mamy dzieci 4+ dostaną wyższe świadczenie

Rzecznik prasowy ZUS wyjaśnia, że celem tego programu jest zapewnienie podstawowych środków do życia osobom, które poświęciły się wychowywaniu dzieci i nie miały okazji zbudować wystarczającej emerytury.

Program ten, zwany potocznie "Mama 4+", jest adresowany do osób, które wychowały co najmniej czworo dzieci, osiągnęły 60 lat i nie posiadają wystarczających środków do życia. Jednakże, mężczyźni również mogą ubiegać się o to świadczenie, gdy spełnią odpowiednie kryteria.