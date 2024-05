Emerytura 2024: tyle obecnie wynosi najniższa emerytura? Czy coś się zmieni? [06.05.2024]

Emerytura 2024: ile obecnie wynosi najniższa emerytura? Czy coś zmieni?

Najniższa emerytura w roku 2024 wynosi 1780,96 zł brutto, co przekłada się na około 1620,65 zł netto, czyli "na rękę". Osoby otrzymujące minimalną kwotę emerytury mogą liczyć na tę kwotę. Przyznawanie najniższej emerytury jest uzależnione od spełnienia odpowiednich warunków, zgodnie z polskim systemem emerytalnym. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, konieczne jest posiadanie co najmniej 20 lat stażu pracy w przypadku kobiet lub 25 lat w przypadku mężczyzn. Ponadto, emerytura minimalna jest dostępna dla osób, które osiągnęły wymagany wiek emerytalny - 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

Najniższa emerytura a waloryzacja: terminy i zasady

Emerytury w Polsce podlegają corocznej waloryzacji, która z reguły ma miejsce 1 marca. To właśnie wtedy oczekuje się zmian w kwotach świadczeń emerytalnych. Ale co to takiego właściwie jest waloryzacja? To mechanizm polegający na podwyższeniu nominalnej wartości świadczeń emerytalno-rentowych, aby zrekompensować utratę ich realnej wartości spowodowaną inflacją.