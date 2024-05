Mężczyzna przebiegał przez autostradę A2 pod Poznaniem. Potrącił go samochód, a poszkodowany uciekł z miejsca wypadku Marta Jarmuszczak

Potrącenie na A2 archiwum

Do groźnego zdarzenia doszło w środę ok. godz. 6 rano na autostradzie A2 w kierunku Warszawy. Mężczyzna przebiegał przez drogę i został potrącony przez samochód. Do wypadku doszło między węzłem Poznań Zachód a Komorniki.