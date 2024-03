Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci przypada 2 kwietnia! Które książki powinno poznać każde dziecko? Adrianna Jackowiak

Pamiętaj jednak, że lista ta jest jedynie sugestią, a wybór konkretnej książki powinien uwzględniać wiek, zainteresowania i potrzeby dziecka. Dobrej lektury!

Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci, obchodzony jest corocznie 2 kwietnia. To szczególna okazja, aby promować czytanie wśród dzieci oraz celebrować literaturę dziecięcą i znaczenie książek dla rozwoju młodych czytelników. Dzień ten został ustanowiony przez International Board on Books for Young People (IBBY) w 1967 roku, aby uczcić urodziny duńskiego pisarza Hansa Christiana Andersena, autora wielu znanych bajek i baśni dla dzieci.