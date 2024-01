Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Holokaustu. Czy fabularna literatura obozowa szkodzi pamięci?

- Oczywiście wszystko to służy temu, aby kolejne pokolenia młodych ludzi tę historie znali, ale też, żeby przestrzec przed wydarzeniami, które miały miejsce podczas II wojny światowej, a coraz bardziej podobne niestety obserwujemy we współczesnym świecie. Do niedawna były to wydarzenia o charakterze rasistowskim bardziej odległe - jak np. w Birmie, ale teraz u naszych granic oczywiście toczy się wojna i sceny masowych zbrodni, które mogą się kojarzyć z zagładą. Paradoksalnie niestety z przykrością trzeba stwierdzić, że przez te wydarzenia, być może troszeczkę łatwiej jest opowiadać młodym ludziom o wydarzeniach sprzed ponad 80 lat, bo oni wiedzą, że takie zbrodnie się teraz też dzieją