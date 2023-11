Mieli cały czas pod górę. Wielki Bieg po schodach w Collegium Altum w Poznaniu! Emilia Ratajczak

26 listopada już po raz siódmy biegacze wbiegli na 17. piętro Collegium Altum. To najwyżej umieszczona meta w Wielkopolsce, jej wysokość całkowita wynosi aż 103,35 m. Do pokonania zawodnicy mieli aż 372 stopnie! To jednak nie stanowiło przeszkody dla 270 osób, które postanowiły w taki sposób spędzić niedzielny poranek.