Coraz więcej kostki na Starym Rynku w Poznaniu. Tak teraz wygląda centrum. Mamy zdjęcia!

Remont Starego Rynku w Poznaniu

Rok 2017 to początek wielkich remontów w Poznaniu w ramach Projektu Centrum. Początkowo, zgodnie z zapewnieniem urzędników, prace miały zakończyć się do 2020 roku. Termin ten następnie wydłużono do 2022, a potem jeszcze do 2023 roku. Według zapowiedzi władz Poznania remont Starego Rynku miał zakończyć się 20 listopada. Jak już wiadomo, do tego nie doszło.