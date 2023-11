Na to Poznań chce wydać pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy. Czy zdąży?

Na to Poznań chce wydać pieniądze z KPO

Pieniądze z KPO trzeba będzie wydać szybko – ich rozliczenie musi nastąpić do końca 2026 roku. Z każdym dniem zwłoki czasu jednak jest coraz mniej. Oznacza to, że samorządy będą musiały wydać dodatkowe pieniądze bardzo sprawnie.

Miejscy urzędnicy wymieniają szereg inwestycji, które miasto chciałoby potencjalnie sfinansować z KPO. W transporcie publicznym byłby to zakup do 2026 roku 30 nowych tramwajów, a także 104 autobusów, wraz z infrastrukturą ładowania. Przebudowana zostałaby Palmiarnia Poznańska, ocieplone 18 budynków szkół. W budynkach urzędu i należących do spółek miejskich zostaną zainstalowane pompy ciepła i panele fotowoltaiczne.

Elektronicznie będziemy mogli załatwić więcej spraw urzędowych. Zmodernizowany i rozwinięty byłby system sprzedaży biletów elektronicznych (PEKA).