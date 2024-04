Tak wygląda rekrutacja do przedszkoli 2024/2025 w Poznaniu. Wiemy, ile dzieci zostało zakwalifikowanych

- 30 kwietnia przedszkola ogłoszą listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych. Rodzice i opiekunowie maluchów, które nie dostały się do wybranej placówki mogą złożyć odwołanie. Mają na to 3 dni od ogłoszenia listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych - informują urzędnicy miejscy.

I dodają: - W przypadku, gdy dziecko nie zostanie zakwalifikowane i przyjęte do żadnej placówki rodzic otrzyma dla niego imienne skierowanie do przedszkola, szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi lub przedszkola publicznego prowadzonego przez inny organ, które dysponuje wolnymi miejscami. Skierowania będą sporządzane od 17 maja do 7 czerwca.